جعجع تلقى اتصالا من ابو الغيط وبحث معه الاوضاع

تلقى رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​ اتصالاً من الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​ بحثا في خلاله في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

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