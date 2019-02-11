لقاء سيدة الجبل: لبنان بحاجة إلى معارضة وطنية بعد انتخاب الرئيس عون وفقا لإملاءات ايران

طالب "لقاء ​سيدة الجبل​" كل المعنيين بوقف "دموع التماسيح" على جورج زريق، والعمل من أجل ألا تتكرر الحادثة، خصوصا أن غالبية الطبقة السياسية عملت على تجهيل الأسباب التي أدت إلى هذه المأساة الانسانية. معلناً " تضامنه مع اتحاد لجان الأهل الذي طالب بتعيين مدققي حسابات للمدارس الخاصة من قبل الدولة."

وأكّد "اللقاء" أن لبنان بحاجة ماسة إلى معارضة وطنية متجددة، بعد أن حققت معارضة ​الوصاية السورية​ أهدافها في 14 آذار 2005، وبعد انهيار جبهة الصمود في وجه ​السلاح الايراني​ مع انتخاب ​الرئيس ميشال عون​ في 2016 وفقا لإملاءات ايران.