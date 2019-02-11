الأحدب: لتكن قضية نزار زكا على رأس مباحثات الحريري وظريف لوضع حد لهذه المظلومية

أعرب رئيس "لقاء الاعتدال المدني" النائب السابق ​مصباح الأحدب​، عن أمله بأن "تكون قضية ​نزار زكا​ (الموقوف في ​إيران​) على رأس المباحثات الّتي سيجريها رئيس الوزراء ​سعد الحريري​ مع وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​ اليوم".

ولفت في تعليق على مواقع التوالص الإجتماعي، إلى أنّ "هذه مناسبة لوضع حدّ لهذه المظلومية الّتي عبّرت عنها نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت مولافردي".