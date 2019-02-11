اللقيس: لبنان يعوّل على علاقاته مع مصر التي تشكل سوقاً مميزة للصادرات اللبنانية

أكد وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ ان "​لبنان​ يعول على علاقاته مع مصر التي تشكل سوقا كبيرة ومميزة للصادرات اللبنانية لتطوير ​القطاع الزراعي​"، مشددا على "احترام الاتفاقات الثنائية بما يضمن مصلحة المزارع والمستهلك في البلدين".

كلام اللقيس جاء خلال استقباله في الوزارة، في حضور المدير العام لويس لحود ومستشار الوزير الدكتور محمد فران، السفير المصري ​نزيه النجاري​ والمستشارة التجارية في السفارة منى وهبه في زيارة تعارف، وقد أكد النجاري من جهته ان "مجالات التعاون بين مصر ولبنان ومصر مفتوحة، وخصوصا التعاون في المجالات الفنية".

وتم خلال اللقاء البحث في استيراد ​البطاطا​ المصرية التي تم تحديد كمياتها في الاتفاقية الزراعية، كما البطاطا الصناعية، واستيراد المنتجات الزراعية المصرية الاخرى، وخصوصا التي لا تتعارض في استيرادها مع المنتجات اللبنانية ولاسيما الثوم و​البطيخ​ والشمام والمانجا. وتطرق البحث ايضا الى عقد اجتماع مشترك للجان الحجر الصحي الزراعي والبيطري في البلدين لتقييم عملية تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية في المرحلة السابقة والاعداد للمراحل المستقبلية.