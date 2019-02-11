قوى الأمن: توقيف طبيب نسائي بصيدا يقوم بتحرير وصفات طبية لمدمني مخدرات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "وَرَد في أحد البرامج التلفزيونية تقرير يتضمّن قيام الطبيب "ز. ح." وهو لبناني من مواليد عام 1948، بتحرير وصفات طبية مقابل مبلغ مالي لمدمني مخدرات، تُمكِّنهم من الاستحصال على دواء "الترامال"، وذلك داخل عيادته في محلة صيدا".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "في تاريخ اليوم 11 شباط 2019، وبالتحقيق معه من قِبل ​مكتب مكافحة المخدرات​ الإقليمي في ​الجنوب​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، تبيّن أنّه طبيب نسائي، واعترف بما صرح به خلال الحلقة التلفزيونية".

ولفتت المديرية إلى أنّه "تمّ توقيفه بناء على إشارة القضاء المختص".