صندوق الضمان يفسخ التعاقد مع مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور ​محمد كركي​ قرارين رقم 90 ورقم 91، ويتعلق بفسخ التعاقد مع ​مستشفى الجامعة الأميركية​ ما عدا مركز سرطان الأطفال ( سان جود) على أن يسري مفعول الفسخ إعتباراً من 12/ 2/ 2019. كما نص القرار رقم 91 على وقف السلفات المالية على حساب معاملات الإستشفاء لمستشفى الجامعة الأميركية.

ويأتي هذا القرار، بعدما تبيّن أن مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت قد خالف أحكام ​قانون الضمان​ الإجتماعي وأنظمته لاسيّما النظام الطبي والعقد الموقّع معه. وإستناداً إلى تقرير رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على ​المستشفيات​ حول هذه المخالفات. وبناء على إقتراح مدير ضمان المرض والأمومة.