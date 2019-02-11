قائد الجيش التقى علم الدين وبحث معه الأوضاع العامة

عرض قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ مع النائب ​عثمان علم الدين​ الأوضاع العامة في البلاد. كما التقى قائد الجيش وفداً من مؤسسة العرفان التوحيدية، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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