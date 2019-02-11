توقيف سوريين في ضبيه اعترفا بترويج المخدرات

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه "بتاريخ 09/02/2019، في محلة ضبيه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، وبعد مراقبة دقيقة من ​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدرك الإقليمي، اشتبهت دورية من هذه المفرزة ب​سيارة​ نوع "هيونداي" لون باج، فقامت بمطاردتها وتمكنت من توقيفها وفي داخلها كل من: م. خ. (مواليد عام 1987، سوري)، ع. ع. (مواليد عام 1997، سوري) وقد ضبط بحوزتهما محفظة بداخلها 71 كيسا بداخله مادة الهيرويين، و30 كيسا تحتوي على مادة باز ​الكوكايين​، و14 كيسا تحتوي على مادة الكوكايين، و7 أكياس تحتوي على 45 حبة مخدرة، و17 قطعة من ​حشيشة الكيف​، إضافة الى مبلغ مالي و3 هواتف خليوية، كما ضبط مع الثاني مسدس حربي مع ممشط بداخله 8 طلقات صالحة للاستعمال. وقد اعترفا بترويج ​المخدرات​".

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