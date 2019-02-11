"العربية للطيران" تنظم ورشة لإدارة الحركة الجويّة والخدمة المركزية بالمطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تنظم المنظمة العربية للطيران المدني، يومي 17 و18 مارس المقبل، ورشة عمل حول إدارة تدفق الحركة الجويّة والخدمة المركزية (ATFM)، بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية؛ لتطوير مفهوم إدارة تدفق الحركة الجوية بالمنطقة العربية مع عرض مشروع إنشاء وحدة إدارة تدفق الحركة الجوية بدول الشرق الأوسط؛ للاستجابة للتحديات الآنية والمستقبلية للمجال الجوي العربي المتأثر بالازدحام والاختناقات.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، تقيم ورشة العمل الوضع الحالي لخدمات تدبير تدفق الحركة الجوية، وكذا تبادل الخبرات بين المسؤولين المعنيين ودراسة سبـل تطويرها أخذا بعين الاعتبـار المستجدات الإقليمية والدولية في هذا الموضوع مع دراسة إمكانية توحيد وسائل وطرق العمل على صعيد الدول الأعضاء ، وإعداد تصور عملي لمنظومة تدفق الحركة الجوية المخطط تركيزها بمنطقة الشرق الأوسط.

يستفيد من النشاط، الكوادر العربية العاملة في ميدان الملاحة الجوية خاصة تلك المهتمة بإدارة الحركة الجوية.