بسبب "كحوليات مغشوشة".. مصرع أكثر من 100 شخص في الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي (أ ش أ)
أعلنت الشرطة في الهند مصرع أكثر من 100 شخص بعد احتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة، وذلك في أسوأ واقعة من نوعها في سنوات.
وقال مسؤول في شرطة هاريدوار -حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين-: "إن الكثير ممن توفوا في هاريدوار بولاية "أوتار كاند" ومنطقتين في ولاية "أوتار براديش" المجاورة، شكوا من آلام في المعدة ومشكلات في التنفس"، لافتا إلى أن الشرطة احتجزت 4 أشخاص فيما يتعلق بتلك الوفيات.
يشار إلى أن وقوع وفيات بسبب تناول مشروبات كحولية تنتج بشكل غير مشروع شائع في الهند، إذ لا يتمكن الكثيرون من تحمل تكلفة الأنواع المعروفة.
يذكر أن هذا العدد من الوفيات هو الأسوأ منذ واقعة مماثلة في البنجال الغربية والذي راح ضحيتها 172 شخصا في عام 2011.
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