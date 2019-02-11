علاقة شاذة وصور مخلة.. التفاصيل الكاملة لجريمة "شقة المنتزه" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تفاصيل جديدة شهدتها واقعة العثور على جثة داخل شقة مستأجرة في منطقة المنتره بمحافظة الإسكندرية، بعدما حددت أجهزة الأمن هوية مشتبهًا به في تنفيذ الجريمة التي تحولت إلى حديث الساعة في المدينة الساحلية.

"هددني بمقاطع فيديو وصور مخلة لعلاقتنا الشاذة"، بهذه الكلمات اعترف "مهند" في التحقيقات بقتله صديقه خنقا بحبل داخل شقة مستأجرة بمنطقة المنتزه شرقي الإسكندرية، ليكشف لغز الجريمة التي حفلت بالتفاصيل منذ بدايتها.

البداية.. جثة وحبل

بدأت أحداث الواقعة، عندما اكتشف الأهالي وجود جثة لشخص ملفوف حول رقبته حبل داخل شقة مستأجرة بعقار بمنطقة المنتزه، بينما كانت محتويات غرفة النوم مبعثرة.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لأحد الأشخاص، حاصل على ليسانس آداب، 49 سنة، ومُقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

تحريات المباحث تكشف اللغز

وجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مُرتكب الحادث المدعو "مهند.م. ص"، 21 سنة، طالب، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة، وألقي القبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

علاقة شاذة وصور مخلة

اعترف المتهم في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، أنه تعرف على المجني عليه في القاهرة منذ فترة وأقام معه علاقة جنسية شاذة عدة مرات.

وأضاف:" فوجئت به يتصل بي ويهددني بفضح أمر علاقتنا ووجود مقاطع فيديو وصور مسجلة لي وطلب مني الحضور إلى الإسكندرية للإقامة معه في الشقة التي شهدت الواقعة".

وأشار المتهم إلى أنه أقام بالشقة محل الحادث مع المجني عليه لمدة شهر تقريبا، قائلا، "يوم الحادث حاولت الهروب منه إلا أنه لاحقني ومنعني من الخروج من الشقة، فقمت بخنقه باستخدام حبل".

وأوضح المتهم أنه عندما تأكد من وفاة المجني عليه قام بالاستيلاء على "جهاز لاب توب، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 1900 جنيه" وفرا هاربا.

وأضاف "مهند" أنه توجه عقب ارتكابه الحادث وأقام لدى أحد أصدقائه "طالب"21 عاما، بمزرعته بطريق وادى النطرون بالبحيرة – جرى ضبطه - وقاما بالتخلص من المسروقات بإحراقها ودفنها بالمزرعة، وإنفاقه المبلغ المالي.

المتهم مريض نفسي

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجأة حيث قدم محامي المتهم تقارير وتذاكر طبية تفيد معاناته من مرض نفسي يعالج منه منذ فترة وطالب بوضع المتهم تحت الملاحظة الطبية.

قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي لجثة المجني عليه تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.