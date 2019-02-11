القبض على المتهمين بالسطو على مخزن وسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 متهمين بوسط البلد، نفذوا واقعة سرقة مخزن سجائر، وبضاعة قًدرت بنحو 400 ألف جنيه، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتوصلت تحريات مباحث عابدين إلى أن 3 مسلحين مُقيمين بمنطقة منشأة ناصر، سرقوا مخزن سجائر بشارع الشوربجي، في وسط البلد، الساعة الجمعة الماضي، وألقت قوة من مباحث القسم يقودها المقدم علاء أبو المجد رئيس المباحث، يرافقه النقيب محمد الجمال معاون المباحث.

وأقر المتهمون أمام العميد حاتم البيباني رئيس قطاع مباحث غرب القاهرة، بتنفيذ الواقعة في الساعة السابعة صباح الجمعة عقب رصد المخزن، وتوقيت العاملين به، التابع لإحدى شركات السجائر، بشارع الشوربجي، وأنهم أخفوا البضاعة المسروقة من المخزن المشار إليه تمهيدًا لبيعها.

وأضاف المتهمون بقيامهم بكسر أقفال المخزن في وقت مبكر، بعد مراقبة أحدهم للشارع، فأمر العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة إلى باشرت التحقيقات.