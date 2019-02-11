المعارضة الجزائرية: ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة قرار غير مسؤول

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انتقد حزب "طلائع الحريات" الجزائري المعارض، الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس قرار حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم ترشيح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وذكر الحزب في بيان أصدره أمس الأحد، في أول تعليق له على إعلان بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاما عن ترشحه لولاية جديدة"تلبية لمناشدات مناصريه"، أن السلطة السياسية القائمة اتخذت بذلك "قرارا غير مسؤول من شأنه إغراق البلد أكثر فأكثر في الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنخره".
واعتبر "طلائع الحريات" ترشيح الحزب الحاكم لبوتفليقة الذي يعاني من مشاكل صحية جدية "تحويلا جديدا
وشدد الحزب على أن من يتخذ هذا القرار لا يهتم إلا بمصالحه وامتيازاته ويخاطر باستقرار وأمن البلاد بإنكاره لـ"التطلعات المشروعة للأغلبية الساحقة من الجزائريين في التغيير".
ويختتم البيان بالقول: "بهذا القرار الذي يمس بالكرامة الوطنية ستتحمل السلطة السياسية القائمة المسؤولية الكاملة عن الأخطار التي يتعرض لها البلد ".
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