موسكو: الغارات الإسرائيلية على سوريا غير شرعية

نائب وزير خارجية روسيا سيرجي ريابكوف- أرشيفية

وكالات:

أكد نائب وزير خارجية روسيا، سيرجي ريابكوف، على أن الغارات الإسرائيلية التي تستهدف أراضي

سوريا غير شرعية ولا أساس لها.

وقال ريابكوف - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - "إن هجمات إسرائيل على أهداف في سوريا غير قانونية "