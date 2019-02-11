موسكو: الغارات الإسرائيلية على سوريا غير شرعية

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نائب وزير خارجية روسيا سيرجي ريابكوف- أرشيفيةوكالات:
أكد نائب وزير خارجية روسيا، سيرجي ريابكوف، على أن الغارات الإسرائيلية التي تستهدف أراضيسوريا غير شرعية ولا أساس لها.
وقال ريابكوف - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - "إن هجمات إسرائيل على أهداف في سوريا غير قانونية "
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