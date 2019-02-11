تايلاند تطلق سراح لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي

اللاعب البحريني حكيم العريبي

كتبت - نور إبراهيم:

أطلقت تايلاند سراح لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، بعد أن سحبت البحرين طلب ترحيله إليها، والذي اعتقل بعد وصوله إلى بانكوك لقضاء شهر عسل مع زوجته، بحسب ما ذكرت صحيفة "تليجراف".

وقال تشاتشوم أكابين ، من مكتب

المدعي العام التايلاندي: "لم يعد هناك مبررا للاحتفاظ به بعد الآن، وإنه من حقه أن يقرر إلى أين سيذهب بعد ذلك، فهو رجل حر".

يذكر أن العريبي فر إلى أستراليا في عام 2014، وحصل على

حق اللجوء السياسي فيها، ثم انضم إلى أحد أندية كرة القدم، وتم احتجازه في مطار بانكوك بناء على مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية "الإنتربول" بطلب من البحرين على خلفية اتهامه بحرق مركز شرطة.

نفى العريبي التهم الموجهة إليه، وحذر نشطاء في حقوق الإنسان من أنه قد يتعرض للتعذيب إذا ما عاد للبحرين، خاصة أنه من المنتقدين لحكومتها.