تصرفات ترامب تدفع بتقديم مشروع قانون لطرد الوجود العسكري الأمريكي من العراق

قال خبراء لصحيفة "ذا ناشيونال"، إن سوء معاملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعراق، يعرض نفوذ واشنطن في بغداد للخطر ويؤدي إلى احتمال ازالة القوات الأمريكية من البلاد.

توترت العلاقو بين الدولتين بعد زيارة ترامب المفاجئة إلى قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق وفشله في مقابلة المسؤولين العراقيين في ديسمبرالماضى، بالإضافة إلى إعلانه الأخير بأن القوات المتمركزة هناك ستراقب إيران، بحسب ما ذكر الموقع.

وقد دفعت تصرفات ترامب المشرعين بتقديم مشروع قانون لطرد الوجود العسكري الأمريكي الذى ينظر إليه البعض على أنه قوة "محتلة".

يذكر أنه بعد حوالي 16 سنة من الغزو الأمريكي للعراق، لا يزال هناك حوالي 5000 جندي أمريكي يتمركزون في البلاد.

كما قال "ريناد منصور" الباحث في دار تشاتام هاوس بلندن للصحيفة " يبقى الخطاب في العراق أن ترامب لا يمكنه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يريد إبقاء القوات في البلاد أم لا".

وأضاف منصور "داخل البيت الأبيض هناك مجموعة من القادة ذوي استراتيجية شرق أوسطية كانت ضد

إيران، لذا فهم يأملون في استخدام العراق كقاعدة لجهودهم، كما أشارأنه على الرغم من وجود حركة ضخمة ضد إيران في العراق، إلا أنها لا تعني أنهم يريدون العمل مع أمريكا في هذا الصدد".

يذكر أن كتلة "بناة" وهي جماعة مؤيدة لإيران تتألف من جماعات مسلحة، وجماعة الإصلاح التي يرأسها التحالف الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدرالذي يناصر استقلال البلاد ، تعهدوا بالإطاحة بالقوات الأمريكية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، واجه المسؤولون في بغداد المهمة الشاقة المتمثلة في تحقيق التوازن بين العلاقات بين اثنين من أهم حلفائها هما واشنطن وطهران، كما حاول مجلس الوزراء العراقي الجديد تجنب الوقوع في صراع كبير.

يذكر أن دونالد ترامب يتوقع أن يحرر"100٪" من أراضي التنظيم الإرهابى داعش بحلول الأسبوع المقبل، في كلا من العراق وسوريا .

قال مايكل نايتس وهو زميل كبير

في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط "نشأ صراع داخلي حول من يسيطر على الحكومة الجديدة وأصبح الوجود العسكري للولايات المتحدة كرة سياسية تستخدم في هذا الصراع الداخلي".

و أضاف نايتس: "إذا كان الحظر المناهض للولايات المتحدة يقدم تشريعًا للحد من أعداد القوات الأمريكية ، فسيصبح من الأصعب على المجموعات الموالية حمايته".

يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح والعديد من السياسيين الآخرين نددوا بخطة ترامب للقوات الأمريكية "لمراقبة" إيران في مقابلة مع شبكة "سي بي أس نيوز" الأسبوع الماضي ، بينما دعا آخرون إلى مراجعة دورها في البلاد.

صرح ترامب إنه يريد الحفاظ على وجود عسكري في العراق لمراقبة إيران لأن "إيران هي المشكلة الحقيقية" ، كما كرر أن الولايات المتحدة أنفقت ثروة على قاعدة العين وهو ما يجب على واشنطن الاحتفاظ به، لكن الولايات المتحدة قالت إن دورها العسكري في العراق هو مواجهة للتنظيم الإرهابى داعش فقط.

وتعتقد واشنطن أن إبقاء القوات الأمريكية في العراق ضرورة للحفاظ على استقرار وتماسك الدولة العراقية، حسب ما قاله أمير هاندجاني و هو زميل كبير في المجلس الأطلسي.

لكن يتعين على الولايات المتحدة أن تلعب بأوراقها بعناية شديدة لأن أي أخطاء أخرى ستلحق مزيدا من الضرر بتأثيرها على البلاد، جاء ذلك حسب أراء الخبراء.