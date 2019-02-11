كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صربيا: المعارضة تقاطع البرلمان وتدعم احتجاجات ضد الرئيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أكبر كتلة معارضة في صربيا اليوم الإثنين، مقاطعة البرلمان الوطني والمجالس المحلية، تضامناً مع الاحتجاجات ضد الرئيس ألكسندر فوتشيتش.

وقال "التحالف من أجل صربيا" في بيان: "لن نشارك حتى الوفاء بمتطلبات احتجاجات 1 من 5 ملايين، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وتنظم الاحتجاجات في بلغراد كل يوم سبت منذ أوائل ديسمبر الماضي، وفي أكثر من 20 مدينة وبلدة أخرى في الأسابيع الأخيرة، تحت شعار "1 من 5 ملايين" بعد أن تجاهل فوتشيتش الاحتجاجات قائلاً: "لن أرضخ لطلب واحد حتى إذا طلبه 5 ملايين منكم".

ويطالب منظمو الاحتجاجات بوقف تضييق فوتشيتش على وسائل الإعلام وبإطار عادل للانتخابات.

ويتمتع فوتشيتش بالقليل من الصلاحيات الرسمية، ولكنه يسيطر على الإعلام والاقتصاد، عبر حزبه التقدمي الذي يهيمن على البرلمان، أين يتمتع فوتشيتش بسلطة فعلية لا يمكن المساس بها.

وأضاف التحالف "لا نريد أن نكون جزءاً من واجهة للديمقراطية ونوفر الشرعية لنظام شمولي يخنق كل معارضة ويعامل المنافسين السياسيين على أنهم أعداء للدولة"، ويضم التحالف من أجل صربيا، نحو 20 حزباً وحركة من مختلف الأطياف السياسية.

ورفض منظمو الاحتجاجات التي تجذب بانتظام حشوداً تصل إلى 20 ألف شخص، حتى الآن الوقوف خلف أي حزب، بما في ذلك التحالف من أجل صربيا، ويشيرون إلى أن معظم الساسة المعارضين كانوا في الحكم قبل وصول فوتشيتش للسلطة في 2012، ولم ينفذوا إصلاحات لمنع الانتهاكات والفساد.