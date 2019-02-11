كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرس الثوري: طهران ستسوي تل أبيب وحيفا بالأرض إذا هاجمت واشنطن إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم مئات الآلاف من الإيرانيين، اليوم الاثنين، مسيرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، للاحتفال بالذكرى الأربعين لسقوط الشاه وانتصار آية الله روح الله الخميني، رجل الدين الشيعي.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، عن قائد فيلق الحرس الثوري قوله: "طهران ستسوي تل أبيب وحيفا بالأرض إذا هاجمت واشنطن إيران".

وفي سياق متصل، قال يد الله جواني، مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون السياسية، خلال تجمع حاشد للاحتفال بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية: "لا تملك الولايات المتحدة الشجاعة لإطلاق رصاصة واحدة علينا رغم كل أصولها الدفاعية والعسكرية.. لكن إذا هاجمونا، سنقوم بتدمير تل أبيب وحيفا".