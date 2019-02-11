كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وليامسون": بريطانيا "ستستعرض عضلاتها العسكرية" بعد البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون، الاثنين، إن شعار "بريطانيا العالمية" الذي رفعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي ليس مجرد تعبير بليغ، لأن المملكة المتحدة ستكون مستعدة لاستعراض عضلاتها العسكرية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني: "بما أن اللعبة العالمية الجديدة ستكون في ملعب عالمي، يجب أن نكون مستعدين للتنافس من أجل مصالحنا وقيمنا بعيدا كل البعد عن الوطن".

وأضاف: "هذا هو السبب في أن بريطانيا العالمية تحتاج إلى أن تكون أكثر بكثير من عبارة بليغة: يجب أن تترجم إلى عمل، وقواتنا المسلحة هي أفضل ممثل لبريطانيا العالمية فيما يتعلق بالعمل".

وأعلن وليامسون أن المهمة الأولى لحاملة طائرات الملكة إليزابيث ستشمل العمل في مناطق البحر المتوسط والشرق الأوسط والمحيط الهادي، وستحمل السفينة طائرات بريطانية وأميركية من طراز إف-35.