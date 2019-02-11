كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الإيطالية تعتزم استخدام احتياطيات الذهب لتجنب زيادة الضرائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإيطالية تعتزم استخدام احتياطيات البلاد من الذهب، المخزنة في بنك إيطاليا، من أجل تفادي زيادة ضريبة القيمة المضافة في عام 2020.

وقالت الصحيفة، إن التصريحات الأخيرة لنائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو، وماتيو سالفيني، اللذان دعيا إلى إجراء تغيير كامل في قيادة البنك المركزي الإيطالي، تهدف إلى الحصول على سيطرة حقيقية على احتياطي الذهب في البلاد.

ويتمتع بنك إيطاليا بحكم ذاتي واسع، حيث تكون عملية صنع القرار مستقلة عن حكومة البلد.

ومع ذلك، في الوقت نفسه، يلقي أعضاء مجلس الوزراء باللائمة على قيادة البنك الحالية في إخفاقهم في الإشراف على النظام المصرفي الإيطالي بشكل صحيح، مما يؤدي إلى انهيار عدد من المؤسسات الائتمانية.