كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة ماليزية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق بتهم تتعلق بفضائح تقدر بمليارات الدولارات في صندوق الدولة.

وقال هارفيندر جيت سينغ، أحد محامي نجيب لـ"رويترز"، في رسالة قصيرة، إن محكمة الاستئناف وافقت على تأجيل المحاكمة حتى يتم الاستماع إلى الاستئناف". مضيفًا، أنه لم يتم تحديد موعد جديد للمحاكمة أو الاستئناف.

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام، فإن محاميي "نجيب" تقدموا بطلب الأسبوع الماضي ليبقىوا في المحاكمة ريثما يستأنف الحكم الصادر عن محكمة أدنى بإحالة بعض التهم إلى محكمة كوالا لمبور العليا.

وقد دفع بأنه غير مذنب في عشر تهم بالخرق الجنائي للثقة، وغسيل الأموال، وإساءة استخدام السلطة، وأن من المقرر أن تبدأ محاكمته يوم الثلاثاء.