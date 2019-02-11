رسميا.. المغرب التطواني يتعاقد مع السكيتيوي بديلا لبنحساين – صورة

أعلن فريق المغرب التطواني لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعاقده الرسمي مع طارق السكيتيوي، من أجل الإشراف على الفريق في ما تبقى من مباريات البطولة الاحترافية لكرة القدم، وذلك بعد الإنفصال عن المدرب السابق عبد الواحد بنحساين، بسبب النتائج السلبية.

وسيكون على السكيتيوي، اللاعب السابق للمنتخب المغربي، والمدرب السابق للغرب الفاسي، إعادة “الماط” لسكته الصحيحة في البطولة الاحترافية، وانتشاله من “وحل” النتائج السلبية، الذي علق فيه في الدوراة الأخيرة.

وكان ممثل الحمامة البيضاء، قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي انفصاله الرسمي بالتراضي مع إبن الفريق بنحساين، بعد هزيمته الأخيرة أمام نهضة بركان بهدفين دون رد.

ويحتل المغرب التطواني المركز 13 في سلم ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 18 نقطة، بعد 7 هزائم، 6 تعادلات، و4 هزائم.