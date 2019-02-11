إحباط عملية إدخال 300 هاتف مستعمل إلى المغرب

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك بفرقة المراقبة في منطقة الوصول بميناء طنجة المتوسط، عثرت على هذه الكمية من الهواتف الذكية مدسوسة بعناية في مخابئ معدة على مستوى الكراسي الأمامية، والخلفية لسيارة مرقمة في إسبانيا إثر إخضاعها لتفتيش دقيق.

وأضاف المصدر نفسه أن مغربيا مقيما في الخارج كان ينوي إدخال هذه الهواتف دون التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتم إخضاع المعني بالأمر، والهواتف المحجوزة إلى الإجراءات الإدارية، المعمول بها في هذه الحالة.