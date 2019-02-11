أعلن نادي الوداد الرياضي، اليوم الإثنين، عن مواصلة عملية بيع تذاكر مباراته القارية أمام لوبي ستارز النيجيري، برسم الجولة 4 من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية، والمقرر إقامتها على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وأوضح نادي الوداد الرياضي في بلاغ له، أن تذاكر مباراة، غداً الثلاثاء، سيتكون متوفرة في نقطتي بيع بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، ويتعلق الأمر بملعب بنجلون الخاص بتداريب “الأحمر والأبيض”، وأيضا ملعب الصخور السوداء.
في حين، سيكون بإمكان الجماهير التي تعذر عليها اقتناء التذاكر من الدارالبيضاء، سحبها بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي يستضيف اللقاء، غداً الثلاثاء، انطلاقاً من الساعة الثامنة مساءً.
و فيما يلي الأثمنة المحددة لفئات التذاكر:
الفئة 3 : 30درهم
الفئة 2 : 50 درهم
الفئة 1 : 100 درهم
بريميوم : 250 درهم
كانت هذه تفاصيل خبر الوداد يكشف عن مستجدات تذاكر مباراته أمام لوبي ستارز بعصبة الأبطال الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.