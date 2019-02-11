الوداد يكشف عن مستجدات تذاكر مباراته أمام لوبي ستارز بعصبة الأبطال الإفريقية

أعلن نادي الوداد الرياضي، اليوم الإثنين، عن مواصلة عملية بيع تذاكر مباراته القارية أمام لوبي ستارز النيجيري، برسم الجولة 4 من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية، والمقرر إقامتها على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وأوضح نادي الوداد الرياضي في بلاغ له، أن تذاكر مباراة، غداً الثلاثاء، سيتكون متوفرة في نقطتي بيع بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، ويتعلق الأمر بملعب بنجلون الخاص بتداريب “الأحمر والأبيض”، وأيضا ملعب الصخور السوداء.

في حين، سيكون بإمكان الجماهير التي تعذر عليها اقتناء التذاكر من الدارالبيضاء، سحبها بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي يستضيف اللقاء، غداً الثلاثاء، انطلاقاً من الساعة الثامنة مساءً.

و فيما يلي الأثمنة المحددة لفئات التذاكر:

الفئة 3 : 30درهم

الفئة 2 : 50 درهم

الفئة 1 : 100 درهم

بريميوم : 250 درهم