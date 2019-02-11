الضرائب وتنظيم المهنة يخرجان أطباء الأسنان إلى الشارع..مسيرة حاشدة في الرباط -صور

عبر المئات من أطباء الأسنان، صباح اليوم الاثنين، في الرباط عن استيائهم الشديد من “لامبالاة” الحكومة في تعاملها مع ملفهم المطلبي، لاسيما ما يتعلق بالضرائب، وتنظيم المهنة، وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع.

ورفع الأطباء، الذين حجوا من مختلف مدن المملكة، خلال مسيرة الغضب في الرباط، شعارات تطالب الحكومة برفع “الحيف” عنهم، وبإقرار نظام جبائي يراعي العدالة الجبائية، وبتوفير التغطية الصحية لهم، وتمكينهم من التقاعد وفق دخل جزافي يراعي قدرات غالبية المنتسبين إلى المهنة.

كما عبر الأطباء عن استنكارهم لتعاطي الدولة مع الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان، والمتمثلة في الحرفيين العاملين في القطاع، داعين إلى الإسراع في إخراج مشاريع القوانين المتعلقة به.

وفي تصريح لـ”اليوم 24″، أكد الجايي توفيق، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الأسنان في القطاع الحر في المغرب، أن الخطوة الاحتجاجية، اليوم، جاءت كرد على إغلاق المسؤولين باب الحوار، على الرغم من تنظيم إضراب وطني، ووقفة احتجاجية سابقة أمام وزارة الصحة، ووضع مذكرة مطلبية لدى رئيس الحكومة تفصل في مطالبهم.

وفيما يتعلق بالتغطية الصحية للأطباء، والتقاعد، أكد الجايي أن مطلب دكاترة الأسنان يتمثل في اعتماد دخل جزافي عادل ومنصف يراعي وضعية الجدد منهم والقدامى، كما شدد على ضرورة إقرار نظام جبائي عادل، يتعامل مع القطاع كقطاع ذي طابع اجتماعي، وإنساني، وخدماتي، وليس كنشاط تجاري، مطالبا بتخفيض الضريبة على الدخل، وكذا تخفيض الحد الأدنى للمساهمة الضريبية.