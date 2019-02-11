الإصابات تؤرق بال البنزرتي قبل مباراة لوبي ستارز النيجيري

يخشى فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد البيضاوي، أن ينضاف لاعب أساسي آخر، هو أمين تيغزوي، لزميله الآخر صلاح الدين السعيدي، لقائمة الغيابات عن المباراة الهامة التي ستجمع الفريق، يوم غد الثلاثاء، بلوبي ستارز النيجيري، برسم ثالث مباريات دور المجموعات من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

وعلم “اليوم24” من مصدر مقرب من الفريق الأحمر، أن اللاعب تيغزوي تعرض للإصابة في مباراة الفريق الأخيرة أمام أولمبيك آسيفي، ما قد يغيبه عن مباراة الغد، وهو الأمر الذي يرغب الطاقب الطبي للنادي في تفاديه، من خلال حصص طبية مكثفة للاعب، وحصص تدريبية انفرادية.

مجهودات الطاقم الطبي للفريق الأحمر تضاعفت، بعد أن تم التأكد من استمرار غياب صلاح الدين السعيدي عن هذه المواجهة، متأثرا بالإصابة التي تعرض لها، في مباراة الفريق السابقة أمام الكوكب المراكشي.

وسيواجه الفريق الأحمر، يوم غد الثلاثاء فريق لوبي ستارز النيجيري، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وهدف زملاء محمد أوناجم، هو تحقيق انتصار جديد يرفع رصيد فريقهم إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، ويقربهم من التأهل للدور الموالي.