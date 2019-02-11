القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة شاغر وظيفي لمركز/ ة مشاريع في جمعية الثقافة العربية. متطلبات الوظيفة بكالوريوس على الأقل في العلوم الإنسانية أو الاجتماعية أو التربية والفنون. خبرة مثبتة في إدارة مشاريع المجتمع المدني أو الجمعيات. تجربة في مجال تخطيط وتنظيم المبادرات والنشاطات الجماهيرية. مهارات عالية في التواصل الاجتماعي والشخصي. نشاط وحيوية. إلمام بالثقافة واللغة العربية وقدرة مثبتة على التواصل باللغة الإنجليزية. الالتزام بقيم العمل الأهلي ومبادئ حقوق الإنسان. العمل من مكاتب الجمعية في مدينة حيفا. آخر موعد للتقديم: الخميس، 14 شباط (فبراير) 2019. للتقديم إرسال السيرة الذاتية والتوصيات إلى جمعية الثقافة العربية على البريد الإلكتروني [email protected] للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

كانت هذه تفاصيل خبر وظيفة شاغرة في جمعية الثقافة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.