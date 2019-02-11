تمديد اعتقال ياسر الرفاعية بشبهة قتل مستوطنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في القدس اليوم، الإثنين، لعشرة أيام اعتقال ياسر الرفاعية، المشتبه بقتل مستوطنة في حرش في جنوب القدس، يوم الخميس الماضي. وكانت جلسة المحكمة مغلقة أمام الجمهور. وتشتبه أجهزة الأمن الإسرائيلية بالرفاعية بأنه قتل واغتصب المستوطنة أوري أنسباخر.

واعتبر جهاز الأمن العام (الشاباك)، أمس، أن هذه كانت عملية على خلفية قومية، وأن الرفاعية (29 عاما) أعاد تمثيل الجريمة، بعد أن ربط نفسه بها أثناء تحقيق الشاباك معه.

وقال الشاباك إن التحقيق في القضية ما زال مستمرا وفرض أمر حظر نشر حول تفاصيلها.

وكانت قوات إسرائيلية اعتقلت الرفاعية ليلة الجمعة – السبت الماضية في منطقة رام الله. وطوقت قوات الاحتلال منزل الفاعية في الخليل أمس ورسمت خريطة للمنزل تمهيد لاحتمال هدمه.