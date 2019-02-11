منحة إنتاج الأفلام القصيرة | الشارقة للفنون

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب التقديم على منحة منصة الشارقة للأفلام لإنتاج الأفلام القصيرة. تُقدم هذه المنحة لفيلمين أو ثلاثة أفلام قصيرة، وتصل قيمتها الإجمالية إلى 30 ألف دولار أميركي.

معايير التقييم

سيجري تقييم أعمال المتقدمين وفق الإبداع والمهارات التقنية التي يظهرونها في فيديو مدته ثلاث دقائق، والذي يقدمون من خلاله لمحة عامة عن نوع الفيلم، وموضوعه، وبنيته، وحبكته، وشخصياته، وموقع تصويره.

كيفية التقديم

يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الشارقة للفنون. وينبغي على مخرجي الأفلام المختارة من قبل لجنة التحكيم استكمال أفلامهم لتعرض أثناء الدورة الثانية من "منصة الشارقة للأفلام" التي ستقام في 2020.

آخر موعد للتقديم: الجمعة، 15 آذار (مارس) 2019.

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