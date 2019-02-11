العثور على جثّة شابة بساحة مبنى في معالوت ترشيحا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر على جثة شابة (30 عاما) في ساحة بشارع الجليل في مدينة معالوت- ترشيحا بعد ظهر اليوم، الإثنين.
وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في منطقة الجليل الأعلى أنّ تلقى بلاغا الساعة 13:19 حول العثور على شابة وهي فاقدة الوعي بساحة مبنى في معالوت ترشيحا.
وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية وأجرى عمليات الإنعاش للشابة، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل وتمّ إقرار وفاتها في المكان.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة من المكان.
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