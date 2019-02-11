شاغر في مؤسسة القوس: مركز/ة مشاريع جماهيرية في أراضي 1948

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تعلن القوس للتعددية الجنسية والجندرية في المجتمع الفلسطيني عن حاجتها لمركز/ة مشاريع جماهيرية في أراضي 1948، للعمل على تطوير عمل القوس الجماهيري، وخلق مساحات مثلية كويرية، ومشهد اجتماعي يؤثر على قضايا التعددية الجنسية والجندرية، بالشراكة مع قيادات القوس المحلية في مناطق الضفة الغربية والقدس، مع التركيز على القدس، رام الله ونابلس في المرحلة الأولى. المهام والمسؤوليات تطوير وتنفيذ خطة استراتيجية وتنفيذية لعمل القوس الجماهيري في أراضي 1948. تطوير كوادر ناشطة كويرية/مثلية في في أراضي 1948 ودمجهم في العمل الجماهيري. تطوير وإدارة مجموعات وأطر اجتماعية /ثقافية جماهيرية في أراضي 1948. استقطاب نشطاء جدد، وتوفير عنوان للقوس في في أراضي 1948. تطوير علاقات مهنية مع مؤسسات ثقافية واجتماعية ومجموعات ناشطة مختلفة في في أراضي 1948. متطلبات الوظيفة شغف في العمل مع نشطاء ومجموعات، وقدرة على العمل في بيئة متغيرة، وباستقلالية. الالتزام بمبادئ وأهداف القوس. شهادة بكالوريوس على الأقل في مجالات العمل الجماهيري، الخدمة الاجتماعية، أو مجالات لها صلة. أفضلية لأصحاب تجربة 3 سنوات على الأقل في مجال العمل الجماهيري/الاجتماعي، ومعرفة في مواضيع الجنسانية. خبرة مثبتة في توجيه مجموعات، عمل مع نشاطين، وإدارة مشاريع. قدرات اجتماعية عالية ومهارات تواصل، وقدرة على العمل بالشراكة مع نشطاء وأعضاء طاقم آخرين. قدرة على التنقل بين مناطق مختلفة. معلومات عن الوظيفة نسبة الوظيفة 50٪. العمل من مكتب القوس في حيفا ويبدأ العمل في آذار (مارس) 2019. آخر موعد للتقديم: 20 شباط (فبراير) 2019. كيفية التقديم يرجى ممّن يستوفون الشروط أعلاه إرسال السيرة الذاتية باللغة العربية، بالإضافة إلى رسالتيّ توصية، على البريد الإلكتروني: [email protected] لأي استفسار أو معلومات إضافية الرجاء التواصل مع حنين معيكي، مديرة المؤسسة، على هاتف: 0544898062.

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