شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تهدي أردوغان حافلة ضخمة نظير منحها حق إستغلال مصنع حكومي للدبابات والان مع التفاصيل

أهدى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قبل أيام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حافلة فاخرة، مقدمة من شركة بي أم سي للصناعات العسكرية .

وجاءت هذه الهدية بعد أن منح أردوغان، قطر حق استغلال مصنع حكومي للدبابات، تصل قيمته إلى نحو 20 مليار دولار لمدة 25 سنة.

وأورد موقع أحوال أن أردوغان استقبل الهدية المقدمة من قبل شركة BMC للصناعات العسكرية في مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة أنقرة. وكان لافتاً حضور أردوغان شخصياً لتسلم الهدية، وتفقد الحافلة واستمع إلى معلومات مفصلة عنها من عضو مجلس إدارة الشركة، طالب ترك وطه ياسين أوزترك.

ولفتت صحف تركية معارضة إلى أن وسائل الإعلام المحلية لم تنشر أية معلومات عن الهدية القطرية الجديدة لأردوغان.

وأثارت شركة BMC جدلاً واسعاً في تركيا، بعدما منحها أردوغان حق استغلال مصنع حكومي للدبابات، تصل قيمته إلى نحو 20 مليار دولار لمدة 25 سنة.

يشار إلى أن 25% من أسهم شركة BMC تعود إلى عائلة أوزترك، و25% من الأسهم تعود لرجل الأعمال المقرب من أردوغان وحزب العدالة والتنمية أدهم صانجاك، بينما تمتلك القوات المسلحة القطرية 49.9% من أسهم الشركة.

وكانت تقارير إعلامية كشفت، في سبتمبر (أيلول) 2018، أن أمير قطر قدم إلى أردوغان طائرة فارهة عملاقة من طراز بوينغ 8-747 تقدر قيمتها بنصف مليار دولار، وأثارت الهدية التي وصفت بأنها "قصر طائر" جدلاً واسعاً في المجتمع التركي آنذاك.