شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى ملتقى الأحبة بالمكلا يدشن أمسية فنية في ذكرى رحيل المحضار والان مع التفاصيل

تحت "شعار للشاعر المحضار . . ونسائم التذكار" و برعاية صندوق التراث و التنمية الثقافية بمحافظة حضرموت، ومؤسسة حضرموت للتراث الفني، ومنتدى ملتقى الأحبة الفني الثقافي.. أُقيمت عصر امس الاحد 10 فبراير 2019م بمقر منتدى ملتقى الأحبة بالمكلا، أمسية فنية و ثقافية للذكرى الـ88 لميلاد الشاعر والاديب والملحن "حسين ابوبكر المحضار" ومرور 19 عاما لرحيله.

وفي مستهل الأمسية ألقى الفنان والملحن سالمين رمضان عبيدون الأمين العام لجمعية فناني حضرموت وأمين عام منتدى ملتقى الأحبة الفني الثقافي كلمة رحب من خلالها بالضيوف القادمين من مدريتي الشحر و غيل باوزير والحاضرين كافة.

وأعرب عبيدون في كلمته عن سعادته الغامرة لنجاح هذه الفعالية والأمسية الفنية والثقافية والتي تخلد ذكرى اسطورة الفن الحضرمي الشاعر حسين ابوبكر المحضار .. مستعرضا جملة من مناقبه وقدراته الشعرية الفريدة خلال مسيرة عطائه المتعدد والمتنوع .. مستطردا حديثه قائلا: "إن تخليد ذكرى المحضار يعد اعتزازا وعرفانا لهذه القامة الادبية والشعرية السامقة والوقوف عند تلك المحطات التاريخية بتعدد ألوانه وصوره في القصيدة الغنائية والاوبريتات وغيرها من الفنون المسرحية التي تشكل إرثا ثريا زخرت به حضرموت".

واختتم سالمين رمضان كلمته شاكرا الحضور على تلبيتهم الدعوة لإنجاح هذه الفعالية .

وتخللت الامسية وصلات غنائية لجملة من ابرز كبار فناني حضرموت الذين شدوا بأغنيات الراحل و التي افتتحها الفنان والملحن المخضرم محمد سالم باحمران بأُغنيتين نالت استحسان الجميع ثم تلاه الفنان القدير محمد صالح بن حميد بثلاثية محضارية ترنم بها بصوته المتميز .

عقب ذلك قدم الاديب والشاعر سعيد محمد بن هاوي باوزير محاضرة مستفيضة تحت عنوان ( المحضار .. والمصادر الثقافية) والتي تنقل من خلالها في باحات رياض المحضار المتنوعة لأدلوجية حياته الشعرية .. معرجا عن تنوع مصادره الثقافية والتي من شأنها جعلته شاعرا فريدا ومتميزا والذي نشئ وترعرع عليها ومن ابرزها القرآن الكريم ثم الحديث النبوي ودرايته المتسعه في علوم اللغة العربيه وتبحره في الادب العربي .

واختتم بن هاوي محاضرته القيمة بالمداخلات التي اثرت الأمسية بالمعلومات من كنوز عطاءات المحضار من خلال طرحها من قبل الحاضرين .

عقب ذلك شدى ضيف بندر يعقوب القادم من سعاد الزبينة الفنان الكبير محفوظ بن بريك برباعية غنائية متميزة اظفت على الأمسية اجواء طربية محضارية حيث تنوع باختياراته الجميلة بأروع ما قاله المحضار .

ثم شارك في الامسية الفنان ابن حضرموت القادم من المملكة العربية السعودية الفنان القدير عبدالله محروس الخنبشي باغنية نالت اعجاب الحاضرين .

واختتم الأمسية الفنية الفنان القدير عبدالحكيم صالح السومحي بأُغنيتين محضاريتين ترنم بهما بصوته الكرواني الجميل.

حيث صاحب الفنانين في وصلاتهم الغنائية نخبة من ابرز عازفي وايقاعي المكلا والشحر الذين قدموا لوحة موسيقية جميلة من خلال تناغمهم الابداعي.

الجدير بالذكر ان منتدى الاحبه الفني والثقافي يعد من المنتديات الفنية والثقافية التي تنفرد بأحياء الفعالية والأمسية المحضارية بالمكلا والتي تم اعتمادها رسميا من قبل مكتب وزارة الثقافة بمديرية الشحر.

وعلى صعيد متصل عبر الفنان الكبير محفوظ بن بريك والضيوف المرافقين له وكذلك الاديب والشاعر سعيد محمد بن هاوي و امين بن عويش مدير متحف المحضار وباسم مكتب الثقافه بمديرية الشحر عن سعادتهم وارتياحهم لما لمسوه من حسن الاعداد والتنظيم شاكرين الهيئة الادارية لمنتدى الأحبة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

حضر الأمسية نخبة من الفنانيين والشعراء وجمع كبير من الوسط الفني الحضرمي وعدد من المهتمين بالشأن الفني المحضاري والذائقة الفنية.