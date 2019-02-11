شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: إسهام آخر متجدد من الإمارات إلى العالم والان مع التفاصيل

ذكرت صحيفة إماراتية، ان القمة العالمية للحكومات تنطلق من دبي لتقول للعالم رسائلها.

وتابعت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "اليمن العربي" - "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤيتي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مثابرة العارف وثقة الماهر، وفي أفق إنتاج معرفة مشتركة تمتد غصونها قريباً وتؤتي قطافها قريباً وبعيداً، حيث تبادل الأفكار والخبرات، نحو عمل حكومي أفضل، ونحو خدمات حكومية قادرة على مواجهة التحديات والمستجدات.

واعتبرت ان العمل وحده يتكلم في القمة العالمية للحكومات، والإمارات ساحة عمل وفكر واجتهاد. المجال هنا مفتوح للمفكرين والمجددين والمبدعين وأصحاب المواهب، ولذلك ينظر العالم إلى قمة الحكومات باعتبار ما تتيح من فرص عظيمة للتعرف إلى الذات والآخر، ومن بينهما إلى تفاصيل في الحياة والعمل لا يمكن أن تحتشد في أي مكان آخر، كما تحتشد، عبر أيامها الثلاثة، في دبي. .

ومضت إنه إسهام آخر، جديد، متجدد، من الإمارات إلى العالم، نحو عالم أبعد تقارباً، وأدنى في ملامحه وعناوينه وأنأى. عالم يفكر في عصف ذهني واحد، وفي نقاش حي يقظ من الوعي والمسؤولية.

وخلصت الى ان اللافت، غير ذلك، أن القمة العالمية للحكومات، وهي تستمد من روح الإمارات روحها، تقدم نفسها، عاماً بعد عام، وهي أكثر تنظيماً واستقطاباً، ما يجعلها أقدر على تحقيق أغراضها النبيلة وغاياتها الكبرى