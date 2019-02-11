شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف فوتيل: واشنطن قد تبدأ سحب قواتها البرية من سوريا خلال أسابيع والان مع التفاصيل

قال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، الأحد، إن من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا طبقا لما أمر به الرئيس دونالد ترامب، وفقا للعين الإخبارية.

وأضاف فوتيل -الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط- أنه يعتقد أن مستويات القوات في العراق ستظل ثابتة بشكل عام.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية - في تصريحات لصحفيين مسافرين معه خلال جولة في الشرق الأوسط - "لا نريد إبقاء أناس على الأرض لا نحتاج لهم وليس لهم مهمة فعلية.. وفيما يتعلق بالانسحاب، أعتقد أننا على المسار الصحيح حيثما نريد أن نكون".

وتابع : "نقل الأفراد أسهل من نقل العتاد ولذا ما نحاول فعله الآن هو من جديد إخلاء هذه المعدات التي لا نحتاجها".

وينتشر نحو ألفي جندي أمريكي في شمال سوريا، معظمهم من القوات الخاصة، بهدف محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وتدريب قوات محلية في المناطق التي تمت استعادتها من الإرهابيين.