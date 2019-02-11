شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام دوري التصالح والتسامح في مديرية لودر بأبين والان مع التفاصيل

اختتمت عصر يوم الأحد، بطولة الدوري التصالح والتسامح الذي اقامته القيادة المحلية بالمجلس الانتقالي في مديرية لـودر، ممثله بدائرة الشباب والطلاب حيث بدأت الجماهير في الزحف الى الملعب من الساعه الثالثه عصرا وبحضور قيادات المجلس المجلس الانتقالي في المحافظة والمديرية.

واقيمت عصر الاحد المباراة النهائية في ملعب عرفان على كاس التصالح والتسامح بين فريقي ام تي ان ضد الجيل.

حيث بدا الفريقان تبادل الهجمات وكانت المباراة تمتاز بندية والاثرة في شوطها الاول الذي انتها بتعادل السلبي.

وفي استراحة مابين الشوطين تم من قبل القيادة المحلية في المديرية تكريم الفرق التي اشتركت في الدوري وعددها 20 فريقا وكذا تكريم الشخصيات والنشطاء.

وعقبها عاد الفريقين لاستئناف الشوط الثاني حيث تبادل الفريقان الهجمات وبداء كل فريق يكثف من هجماته وفي منتصف الشوط الثاني، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق ام تي ان اثر لمسة يد واضحه من قبل مدافع الجيل والذي انبرا الاعب علي جمال ليسجل هدف التقدم لفريق ام اتي ان.

وستمر الفريقان بالهجمات المتبادله حتى اعلن حكم المباراة الدولي فهد البجيري بنهاية المباراة.

وبعد انتهاء المباراة تم تكريم الفريقين حيث قدم رئيس القيادة المحلية ابوشلال القفعي والى جانبه رئيس الدائرة الاعلامية في المحافظة علي صالح الجعدني وعضوي المحافظة صالح الخضر الصاد واهدوا فريق ام تي ان كاس البطوله ومبلغ 50000 وقدموا لفريق الجيل كاس الوصيف مبلغ 30000 وقدموا جائزة تفضل حارس 5000 ريال وقدموا جائزة افضل لاعب 5000 ريال وقدموا جائزة اهداف الدوري 5000 ريال.

وفي ختام التكريم اختتمت فعالية دوري التصالح والتسامح في مديرية لـودر وقد شارك في هذه الفالية نائب رئيس القيادة المحلية في مديرية مودية محمد سالم رائيس دائرة الشباب والطلاب حيدرة طيبق وزملائهم في القيادة المحلية في مديرية مودية.