شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رئيس لجنة المراقبيين الدوليين يصل العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

وصل رئيس لجنة المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد الى مطار صنعاء اليوم الإثنين. وقالت مصادر إعلامية إن رئيس لجنة المراقبين وصل قبل قليل قادما من العاصمة المؤقتة عدن. ويأتي ووصول لوليسغارد بعد أيام من استقالة الهولندي كامرت نتيجة لتعنت مليشيا الحوثي. وترفض المليشيا‘ حتى اللحظة‘ تنفيذ مخرجات مباحثات السويد الأخيرة بينها وبين الحكومة الشرعية ونص الاتفاق على إخراج كافة المظاهر المسلحة من مدينة الحديدة غربي اليمن. كما نص الاتفاق على تسليم المليشيا المدينة والميناء لقوات الشرطة التي كانت تدير المدينة قبل العام 2014.

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