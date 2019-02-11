أوكرانيا تفرج عن قائد سفينة روسية محتجز لديها منذ عام

أطلقت أوكرانيا،سراح قائد سفينة "نورد" الروسية فلاديمير جوربينكو الذي احتجزته منذ عام تقريبا، ليتمكن من العودة للقرم بجواز سفر روسي.

وقال جوربينكو - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين- إن " العقدة الكاملة كانت تكمن بوجوب أن أعود بجواز سفر أوكراني، لكني عدت إلى الوطن بجواز سفر روسي، دون أن يحدد تاريخ عودته إلى شبه جزيرة القرم"، موضحا أن السفينة الروسية -التي كان هو قبطانها- ظلت في المياه الأوكرانية، وليس هناك أمل كبير في عودتها، مع أنه يعتزم الاستمرار في عمليات صيد الأسماك.

وأضاف أنه لم يقاوم هو وطاقمه بعد الاستيلاء على السفينة من جانب حرس الحدود الأوكرانيين، لتأكده من أنه وطاقم سفينته لم ينتهكوا القوانين، مضيفا: "أديت بأمانة واجبات قبطان السفينة، وقمت بعمليات الصيد بإذن، وأنا على علم بقواعد الصيد، لأني أمارس هذه المهنة منذ زمن، وكانت لدي كل التصاريح لصيد الأسماك على متن السفينة في المنطقة المسموح لي بالصيد فيها".