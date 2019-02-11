الأمن العراقي يحرر 6 أيزيديات مع أطفالهن من قبضة "داعش"

أعلنت قوات الأمن العراقية تحرير 6 مختطفات أيزيديات مع أطفالهن من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت خلية الإعلام الأمني - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الإثنين - أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير 6 مختطفات أيزيديات مع أطفالهن وعددهم 6 أيضًا، كانت عصابات "داعش" قد اختطفتهم خلال سيطرة الإرهابيين على مدينة الموصل المحررة.

وأوضحت أن عملية التحرير تمت وفق معلومات دقيقة ضمن عمل الفرقة 15 وبالتنسيق مع القطاعات الأمنية الأخرى، لافتا إلى أن القوات الأمنية أنجزت إيصال المختطفين المحررين بسلام إلى ذويهم في قضاء سنجار.