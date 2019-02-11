ننشر تقاصيل تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأة سعودية

أكدت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأة سعودية في محافظة الأحساء.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الداخلية في المملكة، في بيان، صباح اليوم، إنها نفذت حكم الإعدام بحق المواطنة السعودية، "عيدة بنت شامان بن بنيه الرشيدي".
وكشفت بيان الداخلية سبب الإعدام حيث أكد، أنها قتلت ابنة زوجها والتي كانت تدعى "ريم بنت فرج بن عبدالله الرشيدي / سعودية الجنسية"، والبالغة من العمر ست سنوات، وذلك بنحرها بسكين بعد إخراجها من مدرستها مستغلة معرفتها لها واطمئنانها إليها.
وأضافت الداخلية السعودية، أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها بتوجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، وأن ما قامت به من قتل المجني عليها يعد صورة من صور الغيلة، والحكم عليها بالقتل حدا لقتلها المجني عليها غيلة.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تطبق قوانين الشريعة الإسلامية على أراضيها، وتصدر المحاكم السعودية أحكاما بحق المواطنين والمقيمين على حد سواء، وعند تعذر إصدار الحكم في المحاكم الشرعية، تحول القضية إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة" في الرياض أو جدة، حيث تصدر الأحكام "تعزيرا"، أي العقوبة على جرم لا يدخل ضمن "الحدود الشرعية".
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