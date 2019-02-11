دميتريف: السعودية تتطلع لزيادة أعداد السائحين الروس لديها

أفاد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، اليوم الإثنين، بأن السعودية تتطلع لزيادة عدد السياح القادمين إليها من روسيا.

وقال دميتريف، الذي شارك الأمس في مراسم إطلاق محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا بغرب المملكة، إن "الجانب السعودي مهتم جدا بالسائح الروسي، وخاصة أن قرابة ستة ملايين سائح (روسي) يزورون تركيا سنويا، وثلاثة ملايين يقصدون مصر".

وأضاف أن "حجم الاستثمارات السعودية في روسيا ستبدأ في الزيادة، بما في ذلك في مشاريع سياحية، بالمقابل سيقوم الصندوق الروسي-السعودي-الصيني بالاستثمار في مشاريع سياحية في المملكة بدعم من الحكومة السعودية".

ودشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، مشاريع سياحية ضخمة في محافظة العلا، منها محمية شرعان الطبيعية، كذلك وضع حجر الأساس لمنتجع "شرعان" المنحوت في الجبال بتصميم هندسي عالمي، وجاء ذلك كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي تنفذها الرياض.