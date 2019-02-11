مفوض السلم والأمن الإفريقى: اتفاق مع الأمم المتحدة لعقد مؤتمر مصالحة بليبيا

قال مفوض السلم والأمن الإفريقى إسماعيل شرقى، إنه تم التوصل لاتفاق مع الأمم المتحدة للترويج لعقد مؤتمر مصالحة فى ليبيا وتنظيم إجراء الانتخابات المقبلة، داعيا لوقف التدخلات الخارجية فى ليبيا فورا.

وأكد مفوض السلم والأمن الإفريقى، فى مؤتمر صحفى على هامش القمة الإفريقية، الإثنين، إن التدخلات الخارجية فى ليبيا تعقد الوضع وتكرس لعدم الاستقرار، موضحا أن القمة ناقشت الوضع الأمنى فى ليبيا وخاصة انتشار الميليشيات المسلحة والجماعات الأخرى.

وأوضح إسماعيل شرقى، أن تأثيرات الوضع فى ليبيا تمتد إلى دول الجوار، موضحا أن الهجوم الإرهابى الأخير فى تشاد دليل على ذلك، موضحا أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن عقد المصالحة الليبية فى ختام القمة.

وأضاف أن حركة الشباب الإرهابية، تشكل خطرا على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقى، مؤكدا أنه حان الوقت لدعم المجتمع الدولى لتحديات الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة بشأن ليبيا لوقف التدخلات الأجنبية فورا ومعالجة الوضع الأمنى.