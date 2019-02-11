انطلاق عملية عسكرية لدحر "داعش" جنوب سامراء بالعراق

أعلنت قيادة عمليات سامراء في العراق، اليوم الإثنين، انطلاق عمليات عسكرية مشتركة لدحر تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب مدينة سامراء.

وقال قائد عمليات سامراء، اللواء الركن عماد الزهيري- في بيان نقلته قناة (الإخبارية) العراقية- إن "عمليات عسكرية مشتركة انطلقت صباح اليوم لاستهداف العناصر الإرهابية بعد تزايد نشاطاتها الإجرامية في مناطق الجزيرة، والإسحاقي وتل الذهب والمزاريع ويثرب وغيرها من القرى والأحياء".

وأضاف أن "العملية ستستمر ثلاثة أيام بمشاركة عمليات سامراء والشرطة المحلية وطيران الجيش وقوات من الحشد الشعبي"، لافتًا إلى أن المعلومات الاستخباراتية تفيد بوجود عشرات العناصر الإرهابية داخل تلك المناطق ولديهم مخازن تجهيز للمواد الغذائية والطبية، إضافةً إلى امتلاكهم أسلحة خفيفة ومتوسطة.