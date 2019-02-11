الكرملين: بوتين سيبحث الخطوات المشتركة مع روحاني وأردوغان بشان الوضع بسوريا

أفادت الرئاسة الروسية "​الكرملين​" بان "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيبحث الخطوات المشتركة مع الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ والرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ من أجل تحقيق تسوية مستدامة للوضع في ​سوريا​"، مشيرةً إلى أنه "من المخطط عقد لقاءات ثنائية بين بوتين وكل من الرئيسين الإيراني والتركي في قمة سوتشي".

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