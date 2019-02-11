فنيانوس عرض مع نقابات النقل البري شؤون القطاع

عرض وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس وفدا من اتحادات ونقابات النقل البري بعض النقاط المتعلقة بشؤون قطاع النقل بشكل عام.

ولفت رئيس اتحاد النقل البري ​بسام طليس​ إلى أن "اللقاء تضمن ثلاثة عناوين أساسية وما تبقى من قضايا لها علاقة بقطاع النقل، منها خطة النقل التي سيطرحها الوزير مجددا على رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وعد سابقا بوضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء السابق، كذلك إعداد مشروع قرار يتعلق بعمل السائقين من مطار ​رفيق الحريري​ الدولي واليه، بالتنسيق مع رئاسة المطار، إنما بشروط تراعي وضع المطار الامني والإداري ومصالح السائقين العمومين".

وأمل، في ظل وجود وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ووزيرة الداخلية ​ريا الحسن​، استكمال ما تبقى من بنود الاتفاق الذي رعاه فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ لتحقيق الهدف المطلوب ضمن القانون.

من جهة اخرة ناقش فنيانوس مع وفد من جمعية Lebanon by bike في حضور المدير العام للطرق والمباني المهندس ​طانيوس بولس​، مشروع تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية على الطريق الساحلي القديم انطلاقا من ​طرابلس​ حتى صيدا.وأكد فنيانوس أمامهم ضرورة اعداد دراسة لتحديد المسارات، والتنسيق مع رؤساء البلديات التي سيسلكها المسار من اجل تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ المشروع.