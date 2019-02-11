الرئيس اللبناني يؤكد على دور إيران في عودة النازحين السوريين لبلادهم

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أهمية دور إيران في المساعدة بمسألة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم .

وبحث عون خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف والوفد المرافق التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة وموقف طهران منها ، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية في بيان صحفي.

ونقل ظريف إلى الرئيس عون "رسالة شفهية من الرئيس الإيراني ضمنها تحياته وتمنياته له بالتوفيق في قيادة مسيرة لبنان، مجددا الدعوة التي كان وجهها إليه لزيارة الجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وأشاد الوزير ظريف " بالعلاقات اللبنانية- الايرانية التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين"، منوها بحكمة الرئيس عون التي أدت إلى تشكيل حكومة جديدة.

وعبر الرئيس عون عن شكره "للوزير ظريف على الاستعداد الذي أبدته بلاده لمساعدة لبنان في المجالات كافة، وحمّله تحياته إلى الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني وتهنئته لمناسبة الذكرى الأربعين لقيام الثورة الإيرانية".

وأعرب الرئيس عون " عن امتنانه للدعم الذي يلقاه لبنان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات كافة، انطلاقاً من علاقة الصداقة التي تجمع بين البلدين".

وأبلغ الرئيس عون وزير الخارجية الإيرانية أن "مسألة النازحين السوريين في لبنان تحتاج الى معالجة تأخذ في الاعتبار ضرورة عودتهم الآمنة إلى المناطق السورية المستقرة، لاسيما وأن تداعيات هذا النزوح كانت كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في لبنان" معتبراً أن " لإيران دورا في المساعدة على تحقيق هذه العودة".

ولفت الرئيس عون الى أن " الحكومة اللبنانية الجديدة سوف تولي ملف النازحين أهمية خاصة لاسيما مع تعيين وزير لمتابعته".

وكان جواد ظريف قد بدأ أمس الأحد زيارة رسمية إلى لبنان، تستمر يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.

والتقى ظريف أمس وفداً من الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، برئاسة وزير الدولة اللبناني لشؤون مجلس النواب محمود قماطي.