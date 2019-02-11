وزير الطاقة الإماراتي: نسب الالتزام باتفاق خفض الإنتاج مرضية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):
توقع سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي اليوم الاثنين أن تصل سوق النفط إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب في الربع الأول من العام الجاري.
وأكد المزروعي في لقاء مع قناة "العربية" أن نسب الالتزام باتفاق خفض الإنتاج مرضية "ومشجعة جدا".
واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+، في ديسمبر الماضي على خفض الإنتاج بـ 2ر1 مليون برميل يوميا مع بداية العام.
وقال إن "الخفض المستهدف من أوبك كاف لتحقيق التوازن في الربع الأول".
وقال المزروعي إنه من السابق لأوانه بحث تعويض النقص في إنتاج بعض الدول المصدرة، لافتا إلى أن "فنزويلا وإيران وليبيا هي من الأساس خارج حسبة التخفيض".
ونفى وجود سعر مستهدف للنفط في هذه المرحلة، وقال:"لا يهمنا السعر ولا نستهدف سعرا في هذه المرحلة، ما يهمنا هو تحقيق التوازن".
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