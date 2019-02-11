باركيندو: أوبك لا تتلاعب في أسعار النفط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك إن المنظمة لا تتلاعب في أسعار النفط وذلك عندما سُئل اليوم الاثنين عن إقرار لجنة بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف تخفيضات معروض نفط أوبك.

كانت لجنة بمجلس النواب وافقت يوم الخميس الماضي على مشروع القانون الذي سيعرض منظمة البلدان المصدرة للبترول لدعاوى قضائية بتهمة الاحتكار لكن من غير المؤكد إن كان المجلس سينظر فيه بكامل هيئته.

وقال باركيندو على هامش مؤتمر لقطاع الطاقة في القاهرة "عملنا ليس التلاعب في الأسعار، وبالتالي فمن الإجحاف اتهامنا بمثل ذلك"، بحسب وكالة رويترز.