أسعار الدواجن ترتفع والكيلو يصعد 3 جنيهات بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن بنحو 3 جنيهات للكيلو جرام في المزرعة، اليوم الاثنين، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وارتفع سعر كيلو الدواجن بالمزرعة اليوم إلى 28 جنيهًا مقابل 25 جنيهًا، ليسجل 32 جنيهًا بالأسواق مقابل سعر 29 جنيهًا.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة حركة البيع في السوق.

واستقر سعر كرتونة البيض، لتسجل نحو 33.5 جنيه بالمزرعة، وتصل إلى 39 و40 جنيهًا بالأسواق، بحسب السيد.

وزاد سعر الكتكوت ليتراوح بين 7 و8 جنيهات بزيادة قدرها جنيهًا واحدًا، وفقا لقول السيد.

ووصل سعر طن العلف إلى 7200 جنيه مقابل 6600 جنيه، بحسب السيد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.