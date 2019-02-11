استخبارات 3 دول تشارك في تهريب عالم نووي إيراني لبريطانيا

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم علم ايران - صورة أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام بريطانية وإسرائيلية، الاثنين، أن أجهزة استخبارات 3 دول شاركت في تهريب عالم نووي إيراني، مستغلة قوافل المهاجرين التي تدفقت على أوروبا في الآونة الأخيرة.

أورد موقع سكاي نيوز، نقلاً عن صحف «جيروزاليم بوست»، الإسرائيلية، و«ديلي ميل» و«صنداي إكسبريس» البريطانيتين، أن عملية التخطيط لتهريب العالم النووي الإيراني، الذي لم تذكر اسمه، بدأت في أكتوبر الماضي.

وتمكن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، بالتعاون مع جهازي الاستخبارات الأمريكية (سي آي أيه)، والبريطانية (إم 16)، من إخراج العالم النووي الإيراني، البالغ من العمر 47 عاما، من إيران إلى تركيا في أواخر ديسمبر الماضي.

وأفادت الصحف الثلاث بأن العالم الإيراني تم تهريبه بعد ذلك إلى بريطانيا على متن قارب قابل للنفخ، برفقة مهاجرين إيرانيين آخرين وصلوا إلى مدينة ليدز مطلع العام الجاري.